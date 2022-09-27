Россиянам перечислили самые редкие симптомы коронавируса

Вирусолог Волчков: самыми редкими симптомами COVID-19 являются тошнота, диарея и рвота

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков перечислил самые редкие симптомы коронавирусной инфекции. О них он рассказал изданию Ura.ru.

К наименее распространенным признакам COVID-19 он отнес тошноту, диарею и рвоту. «Иногда при инфекции верхних дыхательных путей есть косвенная инфекция ЖКТ. Это может сопровождаться иммунной реакцией кишечно-желудочного тракта. Редко, но коронавирус можно заметить в виде кишечного течения с тошнотой, диареей, рвотой. Это течение бывает, но крайне редко», — сообщил Волчков. Он уточнил, что чаще всего коронавирус протекает с симптомами гриппа.

Вирусолог отметил, что заболевание может спровоцировать появление других инфекций. «Еще ковид может сопровождаться длительным течением и к нему может присоединиться бактериальная инфекция, что серьезно утяжеляет заболевание. Например, бактериальная пневмония. К сожалению, она может быть причиной летального исхода», — заключил он.

В сентябре были опубликованы данные об общем числе заболевших COVID-19 россиян. Согласно статистике, с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразился 20 013 781 человек.