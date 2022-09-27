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Девушка заказала платье на сайте Shein и рассмеялась во время примерки

Англичанка Терри Уокер заказала для отпуска платье на сайте Shein и получила кроп-топ

Фото: Tori Walker / Daily Mail

Англичанка Терри Уокер заказала наряд на сайте ретейлера Shein и рассмеялась во время примерки. Соответствующую информацию и фото приводит Daily Mail.

Девушка рассказала, что для отпуска в Таиланде она приобрела в сети за 10,12 фунта стерлингов (примерно 640 рублей) вязаное пляжное платье цвета хаки длиной до бедра, оформленное бахромой. Однако покупательница получила не соответствующий заявленному в каталоге магазина товар. Так, на размещенных кадрах она предстала в кроп-топе с отличным от оригинального узором и без бахромы, который доходил ей до области пупка. «Когда я его достала из упаковки, я была озадачена, но потом мне стало смешно», — заявила Уокер.

Героиня материала отметила, что обратилась в службу поддержки ретейлера, где ей предложили прислать другой товар или вернуть деньги. Кроме того, клиентке сообщили, что она может оставить топ себе.

Ранее в сентябре блогерша из Шотландии с никнеймом @melfyx заказала штаны на сайте магазина модной одежды Boohoo и удивилась их размеру. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как ее тело почти полностью, включая руки и плечи, скрылось в них.

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Алина Гостева
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Девушка заказала платье на сайте Shein и рассмеялась во время примерки
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