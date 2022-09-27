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Исполнительный продюсер «Дома дракона» покинула сериал

Исполнительный продюсер «Дома дракона» Жослин Диас покинула сериал

Фото: Eugene Powers / Globallookpress.com

Исполнительный продюсер сериала «Дом дракона» Жослин Диас покинула съемочную команду. Об этом сообщает Deadline.

Как уточнили источники издания, у Диас был подписан годовой контракт на работу. Стороны соглашения не стали продлевать договор.

Как отмечалось ранее, исполнительным продюсером во втором сезоне «Дома Дракона» станет Алан Тейлор, бывший режиссер «Игры престолов».

В начале сентября об уходе из проекта объявил шоураннер сериала Мигель Сапочник. Он ушел из команды спустя три года работы. В роли единственного шоураннера проекта будет выступать Райан Кондал.

Ранее автор «Дома дракона» оценил возможность возвращения юных версий персонажей.

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Дениза Мацаева
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