Исполнительный продюсер «Дома дракона» покинула сериал

Исполнительный продюсер «Дома дракона» Жослин Диас покинула сериал

Исполнительный продюсер сериала «Дом дракона» Жослин Диас покинула съемочную команду. Об этом сообщает Deadline.

Как уточнили источники издания, у Диас был подписан годовой контракт на работу. Стороны соглашения не стали продлевать договор.

Как отмечалось ранее, исполнительным продюсером во втором сезоне «Дома Дракона» станет Алан Тейлор, бывший режиссер «Игры престолов».

В начале сентября об уходе из проекта объявил шоураннер сериала Мигель Сапочник. Он ушел из команды спустя три года работы. В роли единственного шоураннера проекта будет выступать Райан Кондал.

Ранее автор «Дома дракона» оценил возможность возвращения юных версий персонажей.