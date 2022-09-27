Россиянам напомнили способы сэкономить на коммунальных услугах

Мосжилинспекция: установка счетчиков поможет сэкономить на коммунальных услугах

Установка счетчиков на воду, электричество и газ поможет сэкономить на коммунальных услугах. Способы тратить меньше денег на обслуживание квартиры россиянам напомнила Мосжилинспекция, передает РИА Новости.

«Во-первых, норматив потребления, как правило, выше, чем объем ресурса, израсходованного по счетчику. Во-вторых, при отсутствии счетчика предусмотрен повышающий коэффициент», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что на электричество нужно ставить многотарифный счетчик, по которому в ночное время суток ресурс значительно дешевле.

Кроме того, в системе водоснабжения не должно быть протечек. Также не следует забывать отключать технику после использования, в том числе из-за того, что многие приборы оснащены подсвеченной кнопкой включения, которая потребляет энергию. Собственникам советуют пользоваться энергосберегающими лампами и бытовой техникой, датчиками движения для включения света.

Помогают сэкономить и полная загрузка стиральной машины, правильная установка холодильника, использование посудомоечной машины и отключение электроплиты заранее — закончить готовку можно на остаточном тепле. Кроме того, можно исключить из счета расходы на радиоточку и коллективную антенну.

Ранее в сентябре сообщалось, что с 1 декабря 2022 года в России вырастут тарифы на газ и электроэнергию. Газ подорожает на 8,5 процента, электроэнергия — на 9 процентов.