Власти Запорожской области сообщили о новых попытках ВСУ захватить ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Как сообщили власти, украинские военные могут предпринять новую попытку наступления и прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Рогов добавил, что украинские войска также сохраняют планы по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Он отметил, что союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта. Для этих целей была применена авиация. «Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю», — резюмировал Рогов.

Ранее ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Энергодар в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Целью становятся районы, где находятся избирательные участки, уточнили власти.