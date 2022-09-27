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Власти Запорожской области сообщили о новых попытках наступления ВСУ

Власти Запорожской области сообщили о новых попытках ВСУ захватить ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку наступления в районе Энергодара и его пригородах, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Как сообщили власти, украинские военные могут предпринять новую попытку наступления и прорыва путем форсирования Днепра в районе Каменки-Днепровской, Энергодара и его пригороде, селе Ивановка. Рогов добавил, что украинские войска также сохраняют планы по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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Он отметил, что союзные силы уже отбили несколько попыток высадки украинского десанта. Для этих целей была применена авиация. «Мы знаем о планах противника и готовы защитить свою землю», — резюмировал Рогов.

Ранее ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Энергодар в непосредственной близости от Запорожской АЭС. Целью становятся районы, где находятся избирательные участки, уточнили власти.

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Марина Совина
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