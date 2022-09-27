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Ливерпуль и Глазго поборются за право проведения «Евровидения-2023»

Ливерпуль и Глазго поборются за право проведения песенного конкурса «Евровидение-2023»

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Английский город Ливерпуль и шотландский Глазго поборются за право проведения песенного конкурса «Евровидение-2023». Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Как отметили в вещательной корпорации BBC, Ливерпуль и Глазго были выбраны на основании того, что представили «самые сильные заявки». На следующем этапе отбора организаторы конкурса обсудят детали мероприятия с официальными лицами городов. Победитель станет известен в течение нескольких недель.

О готовности принять конкурс заявили 20 городов Великобритании, из которых были отобраны семь, имеющих наибольший опыт в организации мероприятий подобного масштаба. Среди них, помимо Ливерпуля и Глазко, значились Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Победителем станет город, набравший наибольшее количество баллов по ряду показателей. Так, в прошлом году главным требованием было предоставление площадки, вмещающей не менее 10 тысяч зрителей и расположенной недалеко от аэропорта и отеля для гостей.

«Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон. Мероприятие также проводилось в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

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Дениза Мацаева
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