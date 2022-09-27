Глава МИД Франции приехала в Киев

Глава МИД Франции Катрин Колонна приехала с рабочим визитом в Киев

Глава МИД Франции Катрин Колонна приехала в Киев с рабочим визитом во вторник, 27 сентября. Об этом дипломат рассказала в Twitter.

«Доброе утро, Украина! Франция — на вашей стороне. Я рада вернуться в Киев», — высказалась министр иностранных дел. Политик также опубликовала фотографию, на которой она идет по украинской столице вместе с послом Франции на Украине.

По информации МИД Франции, Колонна встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, передает РИА Новости. «Она отметит усиление поддержки, оказываемой Францией, как в плане поставок оборонной техники и борьбы с безнаказанностью, так и в финансовом и гуманитарном плане», — указали в ведомстве.

Ранее глава французского министерства обороны Себастьен Лекорню заявил, что после заявлений президента России Владимира Путина о частичной мобилизации Франция продолжит поддерживать Украину. Он добавил, что Париж продолжит поставлять оружие Киеву и готовить солдат украинских вооруженных сил.