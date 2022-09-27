Самка жирафа попыталась спасти мертвого детеныша от хищников и попала на видео

Latest Sighthings: самка жирафа попыталась спасти погибшего жирафенка от львов и шакалов

В Национальном парке Крюгера в ЮАР самка жирафа попыталась спасти тело погибшего детеныша ото львов, гиен, шакалов и других хищников. Видео, снятое очевидцем, опубликовал сайт Latest Sighthings.

«Накануне я видел, как самка жирафа родила, — рассказал автор видео, гид Стеф Ботха. — Жирафенок был слаб и с трудом встал на ноги. На следующий день я приехал в Национальный парк Крюгера и обнаружил, что самка жирафа стоит возле мертвого детеныша».

По-видимому, детеныш умер ночью, и мать все это время оставалась рядом с ним и не подпускала хищников к телу. Ей удалось отогнать несколько шакалов, гиену и львов. Но когда она погналась за гиеной, этим воспользовались шакалы. Они подошли и начали пожирать тело жирафенка.

«Это было очень эмоциональное зрелище. Беременность у жирафов длится 15 месяцев, и потеря детеныша сразу после рождения, должно быть, ужасна», — подчеркнул Ботха.

Вернувшись, мать наклонилась и начала лизать открытую рану в надежде помочь безжизненному детенышу. «Мое сердце разрывалось за эту жирафу, которая следовала своему материнскому инстинкту», — сказал автор видео.

Позже пришла львица, но самка жирафа отогнала и ее. Она сдалась только после появления льва. Как только она отошла, лев схватил тело детеныша и скрылся с ним в кустах.

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