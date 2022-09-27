Горняков из обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность

Горняков из обесточенной шахты имени Засядько в ДНР вывели на поверхность

Горняки из шахты имени Засядько в Донецке, которая была обесточена в результате боевых действий, выведены на поверхность. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram.

Работы были завершены в 20:30 по местному времени (совпадает с московским). «Все горняки выехали на поверхность», — говорится в сообщении. В ведомстве ДНР уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

В августе мэр города Алексей Кулемзин заявил, что шахту имени Засядько в Донецке обесточило. По его словам, под землей находятся 109 горняков. До этого сообщалось, что в результате артналета без напряжения осталась и донецкая шахта имени Горького ГУП ДНР «ГУРШ».

В начале июля на шахте имени Засядько под землей были заблокированы 66 человек. Тогда шахта также была обесточена в результате артиллерийского огня Вооруженных сил Украины.