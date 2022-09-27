Раскрыта польза жвачки для организма

Диетолог Писарева заявила, что жвачка улучшает процесс пищеварения

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Ura.ru раскрыла, какую пользу для организма может принести обычная жвачка. По ее словам, она может помочь с уравновешиванием действия щелочей и кислоты, а также хорошо влияет на среду ротовой полости и улучшает процесс пищеварения.

«Когда мы начинаем жевать резинку, во рту активно выделяется слюной секрет. Он нормализует кислотно-щелочной баланс, который уравновешивает действие щелочей, кислоты и хорошо влияет на среду ротовой полости. Также слюноотделение улучшает процесс пищеварения. Плюс, жевательная резинка помогает очищать полость рта от пищевых отложений, камня, налета на зубах», — заявила специалист.

Врач добавила, что жвачка также полезна в случае переедания или несварения желудка за счет выделяемого при жевании желудочного сока.

Ранее диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, какой главный вред здоровью может нанести использование жвачки. По словам специалиста, из-за нее во рту размножается бактериальная флора, а также могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).