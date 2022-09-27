Москвичи отреагировали на появление улицы Жириновского в городе

Жители района Очаково-Матвеевское поддержали переименование улицы в честь Жириновского

Жители района Очаково-Матвеевское отреагировали на переименование безымянной улицы в честь бывшего главы партии ЛДПР Владимира Жириновского. Своими мнениями они поделились с «Лентой.ру». Многие высказываются за переименование и даже признаются, что голосовали за политика на президентских выборах. Другие считают, что лучше бы улице продолжать оставаться безымянной.

Мэр Сергей Собянин подписал постановление о присвоении ранее безымянной улице на западе Москвы имени политика Владимира Жириновского. Соответствующий документ появился во вторник, 27 сентября, на официальном портале мэра и правительства столицы.

Жириновский жил как раз в нашем районе. Каждое утро выезжал кортеж из трех машин с мигалками. В местную школу он на выборы всегда приходил. Такой же — шумный, эпатажный Светлана жительница района Очаково-Матвеевское

Другие местные жители рассказали, что всегда голосовали за скандального политика.

«А нам он всегда нравился, всей семье, даже несмотря на всю его противоречивость, — сказал Аркадий. — Ну да, он был шумный, громкий, странный, но мы за него были еще с самых первых выборов. Плюс в нашем районе его иногда встречали, это тоже было приятно. Так что я вообще не против, чтоб улицу называли в его честь, все равно без имени стоит».

Но не все отнеслись к переименованию так позитивно. Нашлись те, кто предложил назвать именем Жириновского овраг.

«Пусть лучше его именем овраг назовут — может, тогда хоть лестницу там поставят, — сказала Катя. — Я вообще против такого популизма».

Местный житель Сергей признался, что, хоть никогда и не поддерживал политика, воспоминания о нем все равно остались позитивные.

«Да пусть переименовывают, пожалуйста. Он, конечно, странный мужик был, такой медийный истерик, но почему-то, когда он умер, его стало не хватать. Все-таки, яркое пятно российской политики. Да и жил он в нашем районе, так что все логично», — заключил мужчина.

Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после тяжелой болезни. Политика госпитализировали с симптомами коронавируса в начале февраля. В марте появилась информация, что у него произошел септический шок, а также отказало одно легкое.

Позже состояние Жириновского ухудшилось на фоне перенесенного коронавируса и диабета: начался обширный сепсис, отказали оба легких. Политик был подключен к аппарату, который до последнего поддерживал его жизнь.