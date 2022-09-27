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В Кабардино-Балкарии появится Центр общественного здоровья

В Кабардино-Балкарии появится Центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии появится Центр общественного здоровья, медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Министр здравоохранения республики Рустам Калибатов рассказал, что новое учреждение будет координировать и оказывать методическое сопровождение профилактических мероприятий, в том числе при проведении медицинскими организациями диспансеризации и профосмотров.

Цель центра — снизить заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний: инсультов, инфарктов, онкологии, эндокринных и других патологий. Отмечается, что результатом его работы должно стать увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни за счет формирования в обществе устойчивой приверженности к здоровому образу жизни.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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