Норвежцы захотели отстранить Карякина от турниров

В Федерации шахмат Норвегии захотели отстранить гроссмейстера Сергея Карякина от турниров

В Федерации шахмат Норвегии (NSF) заявили, что не хотят видеть россиянина Сергея Карякина в числе участников соревнований на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Речь идет обо всех рейтинговых турнирах, которые проводятся в Норвегии. В NSF также призвали организаторов из других стран отстранить гроссмейстера.

21 сентября в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) сообщили, что Карякин допущен до международных соревнований после дисквалификации. Однако шахматист отказался выступать на турнирах в нейтральном статусе.

21 марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев. Решение было принято после публичных выступлений гроссмейстера в поддержку спецоперации ВС РФ на территории Украины.

