53-летняя Кейт Бланшетт появилась на публике в платье с глубоким декольте

Актриса Кейт Бланшетт появилась на Неделе моды в Милане в платье с глубоким декольте

Австралийская актриса Кейт Бланшетт вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответсвующие публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость стала гостьей церемонии вручения наград Sustainable Fashion Awards 2022, которая состоялась в рамках Недели моды в Милане. Телезвезда появилась на публике в блестящем черном платье бренда Giorgio Armani с глубоким декольте. Бланшетт дополнила свой образ черными туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами.

На размещенных кадрах видно, что к актрисе присоединились дизайнер Джорджио Армани, а также его племянница Роберта Армани и супермодель Лоррен Хаттон. Знаменитости вместе позировали на красной ковровой дорожке.

Ранее 52-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в пиджаке на голое тело на дефиле люксовой марки Hugo Boss. Известно, что шоу также состоялось во время Недели Моды, проходившей в Милане.

