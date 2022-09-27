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53-летняя Кейт Бланшетт появилась на публике в платье с глубоким декольте

Актриса Кейт Бланшетт появилась на Неделе моды в Милане в платье с глубоким декольте

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Австралийская актриса Кейт Бланшетт вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответсвующие публикует Daily Mail.

53-летняя знаменитость стала гостьей церемонии вручения наград Sustainable Fashion Awards 2022, которая состоялась в рамках Недели моды в Милане. Телезвезда появилась на публике в блестящем черном платье бренда Giorgio Armani с глубоким декольте. Бланшетт дополнила свой образ черными туфлями на высоком каблуке и массивными серьгами.

На размещенных кадрах видно, что к актрисе присоединились дизайнер Джорджио Армани, а также его племянница Роберта Армани и супермодель Лоррен Хаттон. Знаменитости вместе позировали на красной ковровой дорожке.

Ранее 52-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в пиджаке на голое тело на дефиле люксовой марки Hugo Boss. Известно, что шоу также состоялось во время Недели Моды, проходившей в Милане.

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Майя Пономаренко
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