В Совфеде ответили на вопрос об отмене моратория на смертную казнь

Сенатор Клишас заявил, что при действующей конституции России смертная казнь невозможна

При действующей Конституции Российской Федерации смертная казнь невозможна. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом России. При действующей конституции смертная казнь невозможна», — объяснил сенатор.

Таким образом он прокомментировал предложение депутата Константина Затулина проконсультироваться с президентом России Владимиром Путиным и правительством страны по вопросу о восстановлении смертной казни. Парламентарий высказал свое мнение после нападения на учеников школы №88 в Ижевске.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения о снятии моратория на смертную казнь.

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошло нападение, которое совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. По последним данным, погибли 17 человек. Напавший на учеников покончил с собой.