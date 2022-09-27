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В Совфеде ответили на вопрос об отмене моратория на смертную казнь

Сенатор Клишас заявил, что при действующей конституции России смертная казнь невозможна

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

При действующей Конституции Российской Федерации смертная казнь невозможна. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, чьи слова приводит РИА Новости.

«Вопрос о смертной казни решен Конституционным судом России. При действующей конституции смертная казнь невозможна», — объяснил сенатор.

Таким образом он прокомментировал предложение депутата Константина Затулина проконсультироваться с президентом России Владимиром Путиным и правительством страны по вопросу о восстановлении смертной казни. Парламентарий высказал свое мнение после нападения на учеников школы №88 в Ижевске.

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведутся обсуждения о снятии моратория на смертную казнь.

Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске произошло нападение, которое совершил уроженец Ижевска Артем Казанцев 1988 года рождения, выпускник этого учебного заведения. По последним данным, погибли 17 человек. Напавший на учеников покончил с собой.

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Никита Абрамов
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