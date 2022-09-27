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В Киргизии захотели мобилизовать критиков договора с Таджикистаном

Президент Киргизиии Жапаров поручил мобилизовать критиков договора с Таджикистаном

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В Киргизии захотели мобилизовать граждан, которые критикуют договоренности страны с Таджикистаном. Такое поручение министерству обороны дал президент республики Садыр Жапаров, передает РБК.

«Всех граждан, которые распространяли в соцсетях ложную информацию о том, что Киргизия отдала земли, нужно мобилизовать в резервную роту, вывезти их в Баткен, дать им оружие и оставить на военных постах и заставах до завершения работ по делимитации и демаркации границ», — заявил глава государства, его слова в соцсетях приводит пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

По словам Жапарова, Киргизия и Таджикистан убрали аванпосты из-за постоянных перестрелок, ни одного нового погранпоста не откроется до тех пор, пока не будет решен вопрос с границей. Он подчеркнул, что киргизские пограничники не отдадут ни метра территории республики.

«Наш погранпереход контролируется спутниками, беспилотниками и дронами, солдаты наблюдают с безопасных позиций», — сказал президент.

25 сентября стало известно, что главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирный договор, согласно которому между республиками прекращаются конфликты.

Вооруженное столкновение государств произошло 14 сентября и началось с перестрелки на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Булак-Башы Баткенской области Киргизии.

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Алевтина Запольская
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