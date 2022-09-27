Названы курорты Кавказа с наибольшим ростом цен на аренду жилья

В «ЦИАН» назвали курорты Кавказа с наибольшим ростом цен на аренду жилья

Россиянам назвали курорты Кавказа, в которых наиболее заметно выросли цены на аренду жилья. Соответствующее исследование провели эксперты «ЦИАН.Аналитики», пишет «РБК».

Курортом с наибольшим ростом стоимости съемного жилья оказался Кисловодск. За год средняя цена на краткосрочную аренду в городе выросла на 56 процентов, с 2,19 тысячи до 3,41 тысячи рублей в сутки. Второе место занял Пятигорск с ростом средней суточной аренды на 50 процентов, до 3,15 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули Ессентуки, где за год средняя аренда лота увеличилась на 43 процента, до 2,51 тысячи рублей.

На четвертом мечте оказался Домбай с ростом цены на 31 процент, на пятом — Железноводск с ростом цены на 28 процентов. Отмечается, что наиболее активно курортами Северного Кавказа интересуются жители юга России — Краснодарского края и Ростовской области.

В августе сообщалось, что россиян стали чаще обманывать при бронировании жилья через онлайн-платформы.