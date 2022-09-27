Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы курорты Кавказа с наибольшим ростом цен на аренду жилья

В «ЦИАН» назвали курорты Кавказа с наибольшим ростом цен на аренду жилья

Фото: Shutterstock

Россиянам назвали курорты Кавказа, в которых наиболее заметно выросли цены на аренду жилья. Соответствующее исследование провели эксперты «ЦИАН.Аналитики», пишет «РБК».

Курортом с наибольшим ростом стоимости съемного жилья оказался Кисловодск. За год средняя цена на краткосрочную аренду в городе выросла на 56 процентов, с 2,19 тысячи до 3,41 тысячи рублей в сутки. Второе место занял Пятигорск с ростом средней суточной аренды на 50 процентов, до 3,15 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнули Ессентуки, где за год средняя аренда лота увеличилась на 43 процента, до 2,51 тысячи рублей.

На четвертом мечте оказался Домбай с ростом цены на 31 процент, на пятом — Железноводск с ростом цены на 28 процентов. Отмечается, что наиболее активно курортами Северного Кавказа интересуются жители юга РоссииКраснодарского края и Ростовской области.

В августе сообщалось, что россиян стали чаще обманывать при бронировании жилья через онлайн-платформы.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Минобороны решило не возвращать уехавших россиян принудительно
В Херсонской области решили не объявлять о независимости
В Германии допустили диверсию на «Северных потоках»
Названы курорты Кавказа с наибольшим ростом цен на аренду жилья
Посол России объяснил успех правых на выборах в Италии
Премьер Дании сделала вывод из разрушений на «Северном потоке»
Неизвестные убили беременную женщину и вырезали у нее матку
Режиссер Алексей Учитель назвал неэтичным отказ России от участия в «Оскаре»
Юрист назвал основания для выдачи российских уклонистов из стран СНГ
В Европе появилась альтернатива «Северному потоку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.