Лещенко высказался о смерти Моисеева

Лев Лещенко назвал Бориса Моисеева порядочным человеком, который не совершал зла

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко высказался о смерти артиста Бориса Моисеева. Об этом сообщает News.ru.

Лещенко назвал коллегу порядочным человеком, который не совершал зла. «Мы не часто общались с Борей, но он был очень порядочным человеком. Никогда не слышал, чтобы он делал кому-нибудь зло. Еще и болезнь эта. Она, конечно, принесла немало несчастий ему», — сказал он.

О смерти Моисеева стало известно 27 сентября. Ему было 68 лет. Артиста нашли мертвым в его московской квартире на Краснопролетарской улице в Москве. К нему пришел арт-директор Сергей Горох — именно он обнаружил тело музыканта.

Исполнитель Сергей Пенкин рассказывал, что певец страдал от тяжелой болезни. «Борис был очень талантливым режиссером и хорошим танцором. Очень жаль, что в последнее время он так мучился. И вдвойне жаль, что мы все потеряли такого талантливого человека», — отметил Пенкин. Он не пояснил, о какой болезни идет речь.