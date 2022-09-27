Для строительства российского мегапроекта нашли китайского партнера

Экс-зампред «Газпрома» захотел привлечь китайскую CC7 для строительства трассы «Меридиан»

Экс-зампред «Газпрома» Александр Рязанов нашел китайского партнера для строительства трассы «Меридиан», которая изначально задумывалась как дорога из Европы в Китай. К работам по мегапроекту захотели привлечь инженерную компанию CC7, пишет РБК.

Как следует из данных единого государственного реестра юридических лиц, Русская холдинговая компания (РХК) Рязанова и китайская China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (CC7, входит в корпорацию CNCEC) создали предприятие «Меридиан — СС7». По словам гендиректора Дмитрия Сапожникова, зарегистрированная 21 сентября компания создана для совместной работы.

Отмечается, что 51 процент предприятия принадлежит РХК, а 49 процентов — CC7. В пресс-службе госкомпании «Автодор» пояснили, что китайская компания была представлена РХК в качестве потенциального инвестора, заинтересованного в строительстве трассы «Меридиан».

Трасса «Меридиан» — проект, который Рязанов задумал почти десять лет назад и начал выкупать под него землю. Предполагалось, что он станет частной автодорогой для грузового транспорта из Европы в Западный Китай и будет идти в обход крупных городов. Однако после начала спецоперации на территории Украины концепция поменялась, и дорогу решили перенаправить в сторону стран Каспийского моря, в том числе Ирана. Тогда же к строительству мегапроекта подключился «Автодор». Новый маршрут трассы предлагается увязать с хордой, которую планируют построить от Екатеринбурга к Черноморскому побережью.

Окончательное решение по реализации мегапроекта, в том числе возможность привлечения инвестиций в его создание, окончательная трассировка и стоимость могут быть определены только по результатам технико-экономического обоснования, уточнили в «Автодоре». Затраты на создание «Меридиана» по предыдущему маршруту оценивали в 600 миллиардов рублей.