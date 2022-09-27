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Премьер Дании сделала вывод из разрушений на «Северном потоке»

Из-за инцидента на «Северном потоке» необходимо укрепить энергобезопасность, заявили в ЕС
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен. Фото: Philip Davali / Reuters

Разрушения на «Северном потоке» подчеркивают необходимость укрепления энергетической безопасности Европы. Соответствующий вывод сделала премьер Дании Метте Фредериксен, выступая на открытии газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, пишет Reuters.

Ранее 27 сентября компания Nord Stream AG, выступающая оператором «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены одновременные разрушения. Речь идет об исключительном инциденте, подчеркнули там: все случаи произошли в один и тот же день.

СМИ в Германии предполагают, что речь может идти о диверсии. Этот вариант не исключают и в Кремле.

«Северный поток» с конца августа остановлен на неопределенный срок. Baltic Pipe, в открытии которого участвовала Фредериксен, можно считать частичной альтернативой газопроводу для Европы. Как сказал во время церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». Поставками по нему польское правительство надеется заменить российский газ.

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Платон Щукин
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