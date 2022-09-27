Премьер Дании сделала вывод из разрушений на «Северном потоке»
Разрушения на «Северном потоке» подчеркивают необходимость укрепления энергетической безопасности Европы. Соответствующий вывод сделала премьер Дании Метте Фредериксен, выступая на открытии газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, пишет Reuters.
Ранее 27 сентября компания Nord Stream AG, выступающая оператором «Северного потока», объявила, что на трех нитках газопроводов системы в Балтийском море обнаружены одновременные разрушения. Речь идет об исключительном инциденте, подчеркнули там: все случаи произошли в один и тот же день.
СМИ в Германии предполагают, что речь может идти о диверсии. Этот вариант не исключают и в Кремле.
«Северный поток» с конца августа остановлен на неопределенный срок. Baltic Pipe, в открытии которого участвовала Фредериксен, можно считать частичной альтернативой газопроводу для Европы. Как сказал во время церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». Поставками по нему польское правительство надеется заменить российский газ.