Землетрясение в Мексике вызвало «цунами в пустыне»

В пещерном озере Дэвилс-Хоул зафиксировали волны высотой 1,2 метра из-за землетрясения

Ученые зафиксировали необычное явление — «цунами в пустыне» — после землетрясения магнитудой 7,6 около юго-западного побережья Мексики. Подземные толчки вызвали стоячие волны высотой до 1,2 метра в пещере Национального парка «Долина Смерти». Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Волнение произошло в пещерном водоеме, называемом Дэвилс-Хоул («Дьявольская дыра»), который представляет собой бассейн шириной около трех метров, длиной около 21 метра и глубиной 152 метра. Пещера находится в долине Амаргоса в штате Невада на расстоянии 2414 километров от эпицентра землетрясения. Сейши — стоячие волны в небольших замкнутых водоемах — продолжались около 30 минут.

Дэвилс-Хоул представляет собой естественный «сейсмограф», чувствительный к землетрясениям по всему миру, вплоть до Японии, Индонезии и Чили. Однако, по словам специалистов, землетрясение магнитудой 6,8, которое произошло на юго-западном побережье Мексики, не взволновало воду. Дэвилс-Хоул обычно реагирует на подземные толчки вдоль Тихоокеанского «Огненного кольца», достигающие магнитуды 7 и выше.

Дэвилс-Хоул является местом обитания для дьявольских карпозубиков — разновидности рыб карпозубиков, которые встречаются только в этой экосистеме. Во время сейш, которые для рыб являются краткосрочным бедствием, волны перемешивают пещерные отложения, разбрасывают водоросли, являющиеся пищей для рыб, а также могут разбивать икринки. Однако толчки помогают избавиться от излишнего накопления органического вещества, разложение которого может растратить весь кислород в водоеме, где уровень и без того низок.

Последнее «цунами в пустыне» было зарегистрировано в июле 2019 года, когда волны поднялись до 4,5 метра из-за землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего недалеко от Риджкреста в округе Керн.