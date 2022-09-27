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Минздрав оценил действия врачей при спасении детей после стрельбы в Ижевске

Мурашко: врачи в Ижевске сделали все своевременно и действовали по протоколу

Фото: Globallookpress.com

Врачи, помогавшие детям, пострадавшим в теракте в ижевской школе, сделали все своевременно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

По его словам, в экстренной ситуации медики действовали полностью в соответствии с протоколами. Глава Минздрава отметил, что ведомство проверило «те объемы вмешательств, которые были выполнены».

«Действовали в экстренной ситуации полностью в соответствии с протоколами и, конечно, поступили дети очень тяжелые. Были крайне тяжелые дети», — оценил он меры по спасению пациентов после нападения.

Утром в понедельник, 26 сентября, стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Погибли 17 человек, 11 из них дети.

Под наблюдением врачей в больницах Ижевска остаются 23 пациента, из них 21 ребенок.

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Марина Совина
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