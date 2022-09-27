Разносящий повестки курсант рассказал детали мобилизации

Baza: разносящий повестки курсант рассказал о голубых и черных повестках

Курсант, который после объявления в России частичной мобилизации начал разносить призывникам повестки, рассказал детали мобилизации. Как сообщает Baza, выполняющие функцию почтальонов курсанты вручают два типа повесток — по месту жительства и по месту работы.

«Есть два вида повесток, они различаются по цвету. Есть голубая и черная. Если шрифт черный, значит, повестка будет по месту жительства, если голубая — значит, это место работы. Так вот, если это место работы, то нужно туда позвонить, уточнить, действительно ли он там работает, находится ли на месте», — отметил курсант.

Он рассказал, что разносить повестки ему поручили в военном учебном центре — там он одновременно с учебой в университете проходит службу по подготовке офицеров запаса. Учащиеся разносят повестки вместо пар в учебном центре — в день им выдают по пять извещений от военкомата.

По словам курсанта, иногда ему говорят приходить по адресам подлежащих мобилизации россиян повторно, чтобы застать их дома. Он отметил, что в первые дни после объявления частичной мобилизации мало людей получили повестку в руки, так как в будние дни большинство из них было на работе.

Курсант также сообщил о случаях, когда повестки получали мужчины без боевого опыта и без опыта срочной службы, однако на распределении их отпускали домой.

«На сегодня уже получается, что набрали и тех, кто с опытом боевых действий, кто с опытом срочной службы, и совсем без опыта. Тех, кто без опыта, на распределении отправили обратно. Есть случаи, когда говорят: "А что вы тут делаете?" То есть набрали в первые дни общую массу, потому что нужно было срочно это сделать», — сказал курсант.

Как я понимаю, людей собирают в основном по окраинам, по перифериям, потому что на перифериях людей проще собрать. Здесь каждый друг друга знает, знают, где кого найти курсант, раздающий повестки

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» попавший под частичную мобилизацию москвич рассказал о получении повестки. По словам мужчины, ее принесли в офис и отдали лично в руки. Сам он в боевых действиях не участвовал, но служил.