Названы тренды в одежде на весну и лето 2023 года

Редакторы журнала Marie Claire назвали одежду из кожи трендом весны и лета 2023 года

Редакторы журнала Marie Claire перечислили тренды весны и лета 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, актуальными в грядущих сезонах окажется одежда из кожи и в бельевом стиле. Кроме того, по словам экспертов, наряду с названными тенденциями также будут популярны теплые вещи из полупрозрачных тканей. Отмечается, что на Неделе моды в Милане люксовый бренд Prada представил подобные комплекты из свитера и юбки.

Помимо прочего, специалисты внесли в список модных трендов кроп-топы, бра и платья с глубоким декольте. Данные предметы гардероба вдохновлены эстетикой эпохи нулевых, и на данный момент они становятся особенно популярными, утверждают авторы материала.

В заключение авторы статьи рассказали, что в следующем весенне-летнем сезоне можно носить однотонную одежду, оформленную бахромой, а также сочетать в своем образе вещи с разными принтами. При этом рекомендуется комбинировать цветочные узоры со звериным рисунком, абстракцией или с монограммой, поясняют журналисты.

Ранее в сентябре редакторы журнала Grazia назвали главные тренды зимы 2022 года. В первую очередь актуальными станут дубленки, юбки длины макси, шубы из искусственного меха и свитера в клетку. Кроме того, модными также окажутся трикотажные платья длины миди, пиджаки в полоску и пуховики-халаты.