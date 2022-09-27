В России вырос спрос на займы «до зарплаты»

НБКИ: в августе число выданных в России микрозаймов выросло до 2,68 миллиона

В августе россияне набрали около 2,68 миллиона микрозаймов — по сравнению с тем же месяцем прошлого года количество выданных займов «до зарплаты» выросло на 6,6 процента. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на своем сайте. Организация проанализировала данные трех тысяч микрофинансовых институтов.

В месячном выражении спрос на микрозаймы (до 30 тысяч рублей) вырос на 0,1 процента. Больше всего их было выдано в Москве (144,3 тысячи), Московской области (123,3 тысячи). Кроме того, спрос на подобные кредиты был зафиксирован в Краснодарском крае (97,4 тысячи), Свердловской области (96,5 тысячи) и Республике Башкортостан (89,3 тысячи).

Самый большой рост выдачи продемонстрировали в Омской области (плюс 3,5 процента), Якутии и Красноярском крае (плюс 3,3 процента). Также большую динамику спроса на займы «до зарплаты» зафиксировали Ростовская (плюс 3,1 процента) и Свердловская (плюс 2,8 процента) области. При этом в ряде регионов показатель, наоборот, снизился: например, в Краснодарском (минус 2,7 процента), Ставропольском (минус 2,7 процента) и Приморском (минус 2,1 процента) краях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача кредитов выросла на 2,4 и 1,5 процента соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что замедление роста выдачи микрозаймов в России пришлось на август, который считается сезоном высокого спроса в преддверии нового учебного года. Эксперт предположил, что «отложенный весной спрос на микрозаймы в целом оказался реализованным».

Ранее компания Unicom подсчитала, что в августе средняя запрашиваемая сумма микрозаймов достигла рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей. В частности, граждане начали запрашивать в микрофинансовых организациях на 1,5 процента больше средств в сравнении с прошлым месяцем. В то же время отмечается, что сами компании готовы предложить своим клиентам сумму втрое меньше запрашиваемой, а именно, около 8-9 тысяч рублей.