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Российский врач раскрыла способы избавиться от целлюлита без диет и спорта

Российский терапевт Дюшко: для избавления от целлюлита необходимо пить воду в течение дня

Фото: Jingxi Lau / Unsplash

Российский терапевт Оксана Дюшко раскрыла способы избавиться от целлюлита без правильного питания и занятий спортом. Мыслями на эту тему она поделилась с «Лентой.ру» во вторник, 27 сентября.

В первую очередь врач рассказала, что основной причиной появления целлюлита является избыточное скопление подкожной жировой ткани, которая упирается в дерму. В частности, жировые адипоциты увеличиваются в объеме и выпячиваются, пояснила она.

По словам доктора, сначала необходимо оценить свой пищевой рацион, после чего установить дневную норму жиров и отследить количество их потребления. «Забудьте про диеты. По необходимости скорректируйте перебор по жирам в пользу белков или углеводов», — подчеркнула специалистка и добавила, что нельзя забывать пить воду в течение дня.

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Кроме того, медик обратила внимание читателей на то, что малоподвижный образ жизни также формирует избыток калорий и является предвестником целлюлита. «Двигательная активность улучшает циркуляцию крови и лимфы, усиливая питание кожи», — высказалась в заключение Дюшко.

Ранее россиянкам назвали основные причины появления целлюлита. Диетолог-эндокринолог Екатерина Кривцова заявила, что данный недуг является одним из проявлений хронической венозной недостаточности, из-за которой нарушается отток лимфы и венозной крови от нижних конечностей. Чаще всего предрасположенность к целлюлиту обусловлена генетически, и вылечить его нельзя, можно только свести его проявления к минимуму.

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Майя Пономаренко
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