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Сломавший нож при попытке убить жену россиянин подал апелляцию на приговор

В Оренбурге сломавший нож при попытке убить жену россиянин подал апелляцию на приговор

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Житель Оренбурга, осужденный на шесть лет колонии строгого режима за попытку убить жену, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Оренбургском облсуде.

Заседание назначено на 13 октября.

По данным следствия, в январе 2022 года нетрезвый россиянин, находясь в своей квартире, из чувства ревности напал на жену и нанес ей не менее четырех ударов ножом в левое плечо и в живот, после чего лезвие сломалось. Убить супругу мужчина не смог, так как на помощь ей пришел ее брат.

Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. Ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

15 августа сообщалось, что российский бизнесмен сломал нож во время ударов по вышедшей из отдела МВД жене.

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Елизавета Новикова
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