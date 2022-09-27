В Оренбурге сломавший нож при попытке убить жену россиянин подал апелляцию на приговор

Житель Оренбурга, осужденный на шесть лет колонии строгого режима за попытку убить жену, подал апелляционную жалобу на приговор. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Оренбургском облсуде.

Заседание назначено на 13 октября.

По данным следствия, в январе 2022 года нетрезвый россиянин, находясь в своей квартире, из чувства ревности напал на жену и нанес ей не менее четырех ударов ножом в левое плечо и в живот, после чего лезвие сломалось. Убить супругу мужчина не смог, так как на помощь ей пришел ее брат.

Пострадавшую госпитализировали с телесными повреждениями. Ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

15 августа сообщалось, что российский бизнесмен сломал нож во время ударов по вышедшей из отдела МВД жене.