Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Бойцы российской разведки рассказали об обстрелах ВСУ гражданского населения

Бойцы подразделения разведки ВС РФ рассказали об обстрелах ВСУ гражданского населения

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/ Globallookpress.com

Бойцы подразделения российской разведки рассказали, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно происходят обстрелы гражданского населения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находишься порой в окопе на передовой, а снаряды летят, они проходят мимо нас, уходят именно в населенный пункт,... там дети, старики, женщины», — отметил один из военнослужащих с позывным Ладан.

Он задался вопросом, зачем нужно уничтожать людей, с которыми украинцы восемь лет назад были побратимами.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины вновь нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману. ВСУ пытаются наступать на город при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня с начала сентября, однако союзные силы удерживают населенный пункт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пасечник допустил введение военного положения в ЛНР и ДНР
Учителям попросили предоставить отсрочку от мобилизации
Япония и Европа договорились о сохранении антироссийских санкций
Роспотребнадзор призвал «соблюдать этикет» для защиты от COVID⁠-⁠19 и гриппа
Искусственный интеллект станет помогать российским врачам в реанимации
Выявлено наличие клеточного интеллекта у вирусов
Стало известно о контактах России и США по неофициальной линии
Бойцы российской разведки рассказали об обстрелах ВСУ гражданского населения
ВСУ признали бесполезность HIMARS
Россиян предупредили о росте мошенничества с недвижимостью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.