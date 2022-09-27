Бойцы подразделения разведки ВС РФ рассказали об обстрелах ВСУ гражданского населения

Бойцы подразделения российской разведки рассказали, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно происходят обстрелы гражданского населения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находишься порой в окопе на передовой, а снаряды летят, они проходят мимо нас, уходят именно в населенный пункт,... там дети, старики, женщины», — отметил один из военнослужащих с позывным Ладан.

Он задался вопросом, зачем нужно уничтожать людей, с которыми украинцы восемь лет назад были побратимами.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины вновь нанесли артиллерийский удар по Красному Лиману. ВСУ пытаются наступать на город при поддержке артиллерии и реактивных систем залпового огня с начала сентября, однако союзные силы удерживают населенный пункт.

