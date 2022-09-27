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В Москве заметили «опечатанные» военкоматом квартиры

Baza: в Москве заметили квартиры, которые «опечатал» военкомат

Фото: телеграм-канал «Baza»

В Москве заметили квартиры, двери которых «опечатали», предположительно, сотрудники военкомата. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

«Военный комиссариат (объединенного, Перовского района Москвы) просит вас обратиться по адресу», — говорится в тексте, который наклеивают на двери. Далее следует адрес и номера телефонов, по которым призывают обратиться.

По данным издания, наклейки с подобной просьбой предположительно оставляет военный комиссариат на тех квартирах, в которые его сотрудники не смогли попасть. Сами «печати» клеятся на стык между косяком и дверью. Отмечается, что подобная информация поступает в основном от жителей Восточного административного округа Москвы.

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Ранее стало известно, что военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации. Уточняется, что исполняющим обязанности назначен присланный от Восточного военного округа офицер.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.

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Сергей Истомин
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