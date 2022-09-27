Юристы перечислили способы оспорить мобилизацию

Адвокат Власова: оспорить призыв можно в вышестоящем военкомате или суде

Находящиеся в запасе россияне, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, могут оспаривать призыв через несколько каналов. О том, куда обращаться в таком случае, «Ленте.ру» рассказали адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова и юрист, директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор», старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Если повестка вручена юридически верно, то есть лично под подпись, не стоит ее игнорировать, обратила внимание Власова. Для начала следует явиться в военкомат, который ее направил и запросить для уточнения данные воинского учета.

Если же поступил отказ, у вас есть два варианта того, как решить проблему: обратиться в суд, согласно Кодексу административного судопроизводства, или в вышестоящий военкомат по региону. Я бы советовала связаться с вышестоящим военкоматом для более оперативного решения вопроса. Однако в обоих вариантах пока дело рассматривается, решение местного военкомата приостанавливается Ольга Власова адвокат

В случае если у человека серьезные проблемы со здоровьем, в соответствии со статьей 7 Закона №53 «О воинской обязанности и военной службе», он может не являться лично в военкомат, а обратиться туда и запросить решение данного вопроса по телефону, отметила она.

Контролем за законностью призыва и соблюдением требований о частичной мобилизации также занялись администрации глав субъектов Российской Федерации, которые по Указу №647 обеспечивают призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и сроках, обозначенных Минобороны России, сообщил юрист Игорь Семеновский.

«К примеру, после ряда перегибов районных военных комиссаров, это уже сделали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Чувашия Олег Николаев и ряд других региональных руководителей. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что в республике создан двухступенчатый фильтр на районном и республиканском сборных пунктах», — уточнил он.

Помимо этого, многие вопросы, связанные с мобилизацией в регионах отдельных категорий граждан: аспирантов, выпускников военных кафедр, работников различных сфер взял на контроль ряд депутатов Госдумы, открывших горячие линии по вопросам частичной мобилизации, рассказал Семеновский. Он также напомнил, что с 22 сентября во всех регионах России запущена горячая линия «122» для информирования граждан по различным вопросам частичной мобилизации.

«Оспаривать объявленную частичную мобилизацию могут лица, находящиеся в запасе, которые, по их мнению, не подпадают под критерии, обозначенные в указе президента и изданных во его исполнение документах, но получившие повестки о явке в военкомат, а также лица, выступающие в защиту их интересов — представители по доверенности, адвокаты, иные законные представители», — подытожил юрист.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация коснется тех, кто уже отслужили в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.