Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Юристы перечислили способы оспорить мобилизацию

Адвокат Власова: оспорить призыв можно в вышестоящем военкомате или суде

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Находящиеся в запасе россияне, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, могут оспаривать призыв через несколько каналов. О том, куда обращаться в таком случае, «Ленте.ру» рассказали адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова и юрист, директор по продвижению Цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор», старший преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Семеновский.

Если повестка вручена юридически верно, то есть лично под подпись, не стоит ее игнорировать, обратила внимание Власова. Для начала следует явиться в военкомат, который ее направил и запросить для уточнения данные воинского учета.

Если же поступил отказ, у вас есть два варианта того, как решить проблему: обратиться в суд, согласно Кодексу административного судопроизводства, или в вышестоящий военкомат по региону. Я бы советовала связаться с вышестоящим военкоматом для более оперативного решения вопроса. Однако в обоих вариантах пока дело рассматривается, решение местного военкомата приостанавливается

Ольга Власова адвокат

В случае если у человека серьезные проблемы со здоровьем, в соответствии со статьей 7 Закона №53 «О воинской обязанности и военной службе», он может не являться лично в военкомат, а обратиться туда и запросить решение данного вопроса по телефону, отметила она.

Контролем за законностью призыва и соблюдением требований о частичной мобилизации также занялись администрации глав субъектов Российской Федерации, которые по Указу №647 обеспечивают призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и сроках, обозначенных Минобороны России, сообщил юрист Игорь Семеновский.

«К примеру, после ряда перегибов районных военных комиссаров, это уже сделали глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Чувашия Олег Николаев и ряд других региональных руководителей. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что в республике создан двухступенчатый фильтр на районном и республиканском сборных пунктах», — уточнил он.

Материалы по теме:
Что значат записи в военном билете: категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
Что значат записи в военном билете:категории запаса, расшифровка ВУС и нужная специальность
24 сентября 2022
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

Помимо этого, многие вопросы, связанные с мобилизацией в регионах отдельных категорий граждан: аспирантов, выпускников военных кафедр, работников различных сфер взял на контроль ряд депутатов Госдумы, открывших горячие линии по вопросам частичной мобилизации, рассказал Семеновский. Он также напомнил, что с 22 сентября во всех регионах России запущена горячая линия «122» для информирования граждан по различным вопросам частичной мобилизации.

«Оспаривать объявленную частичную мобилизацию могут лица, находящиеся в запасе, которые, по их мнению, не подпадают под критерии, обозначенные в указе президента и изданных во его исполнение документах, но получившие повестки о явке в военкомат, а также лица, выступающие в защиту их интересов — представители по доверенности, адвокаты, иные законные представители», — подытожил юрист.

Материалы по теме:
Что ждет россиян во время частичной мобилизации? Ответы на главные вопросы
Что ждет россиян во время частичной мобилизации?Ответы на главные вопросы
21 сентября 2022
«Матери я еще не звонил» Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
«Матери я еще не звонил»Мобилизованные россияне — о том, как получили повестки и почему выбрали именно их
23 сентября 2022

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация коснется тех, кто уже отслужили в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Европа собралась смягчить некоторые санкции против России
Раскрыто новое меню потолстевшего медведя Диксона в Московском зоопарке
Разработан способ 100-процентной переработки пластика
Адвокат Медведчука вывез жесткие диски при отъезде с Украины
Бывший чемпион UFC выбрал между Махачевым и Оливейрой
Известный российский бренд захотел выйти на рынок товаров для дома
Вероятность новых ядерных испытаний в Северной Корее серьезно возросла
Юристы перечислили способы оспорить мобилизацию
Россиянин забил до смерти мотоциклиста битой из-за дорожного конфликта
В ЦБ высказались о смягчении ограничений по снятию евро и долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.