В Дании призвали США пересмотреть внешнюю политику

NI: США должны пересмотреть внешнюю политику и признать многополярный мир

США должны пересмотреть внешнюю политику, признать становление многополярного мира и прекратить творящийся на планете хаос, во многом спровоцированный плохим американским государственным управлением. Об этом в статье для National Interest (NI) заявил бывший статс-секретарь Министерства иностранных дел Дании Йорген Орстрем Меллер.

«После анализа заявлений и действий американских политиков в последние годы и месяцы сомнительно, что эта точка зрения лежит в основе их решений», — написал он.

При этом Меллер уверен, что Вашингтон рано или поздно примет новую реальность, где возникают новые центры силы, так как другие державы не готовы играть по правилам Запада.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мир будет многополярным, несмотря на то, что Запад «судорожно пытается» всеми способами сохранить и укрепить свое доминирование. По мнению министра, мир двигается к более справедливому миропорядку.