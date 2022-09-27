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Названо грозящее выстрелившему в военкома россиянину наказание

Адвокат Нефедовский: устроившему стрельбу в военкомате россиянину грозит пожизненное

Кадр: АТВ / YouTube

Устроившему стрельбу в военкомате Усть-Илимска Иркутской области россиянину грозит пожизненное лишение свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

«Стрелку грозит пожизненное лишение свободы, поскольку следователи возбудили уголовное дело по факту совершения двух преступлений: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов"», — поделился адвокат. Отягчающим обстоятельством является то, что данное деяние совершено в период объявления частичной мобилизации, отметил он.

О происшествии в военкомате Усть-Илимска стало известно утром 26 сентября. Там 25-летний местный житель Руслан Зинин открыл стрельбу и ранил военкома Александра Елисеева.

Очевидец сообщил, что перед тем, как открыть огонь, мужчина сказал военкому: «Сейчас все поедем домой». Стрелок был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас мотивы его поступка устанавливаются.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что пострадавшего военного комиссара прооперировали, и сейчас он находится на ИВЛ.

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Екатерина Смирная
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