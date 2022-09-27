Названо пошатнувшее мировые рынки решение Путина

Ad-Diyar: объявление Путиным частичной мобилизации в России пошатнуло мировые рынки

Ливанская газета Ad-Diyar назвала решение президента России Владимира Путина, которое пошатнуло мировые рынки. Таковым автор статьи Мустафа Юсеф аль-Ледави называет объявление частичной мобилизации в стране.

По словам обозревателя, после выступления российского лидера в мире воцарился хаос. Он отметил, что Москва продемонстрировала Западу, что не собирается проигрывать, а Европа и США понесут ответственность за свои решения об оказании помощи Украине и введении антироссийских санкций.

«Заявление Путина о мобилизации также повлияло на мировые рынки. "Трон" под долларом пошатнулся, курс евро упал до 20-летнего минимума по отношению к американской валюте, фондовые рынки и акции европейских компаний рухнули, счета за электроэнергию выросли, а потребление газа стало абсурдно нормированным», — заявил Мустафа Юсеф аль-Ледави.

21 сентября российский президент Владимир Путин предостерег страны, которые пытаются шантажировать Москву ядерным оружием. Говоря об упомянутых государствах, лидер отметил, что они «должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону». Кроме того, Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации.