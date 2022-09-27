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Найден способ снизить давление с помощью упражнений

Journal of Applied Physiology: аппарат для тренировки дыхательных мышц снизил давление

Фото: Ale Romo / Unsplash

Команда американских ученых из Университета Колорадо, Университета Аризоны и Колледжа Алма нашла способ снизить кровяное давление с помощью дыхательных упражнений. Причем эффект в итоге соответствовал воздействию лекарственных препаратов. Результаты работы опубликованы в Journal of Applied Physiology.

В ходе исследования специалисты попросили группу добровольцев выполнять дыхательные упражнения: делать вдох и выдох из небольшого устройства POWERbreathe каждый день в течение нескольких минут. Технологию уже несколько лет применяют спортсмены и певцы для укрепления мышц. Аппарат вынуждает пользователя напрягать свои дыхательные мышцы, тренируя их, также оказалось, что эти упражнения снижают кровяное давление.

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POWERbreathe способствовал снижению систолического артериального давления на 9 миллиметров ртутного столба. По словам медиков, это значительные цифры, которые наблюдаются при приеме лекарств у некоторых пациентов.

Ранее врачи из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконисс (США) провели операцию с применением VR-очков на пациенте, что позволило использовать меньше успокоительных препаратов.

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Елена Апазиди
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