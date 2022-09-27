Парикмахер необычным способом подстригла волосы клиентке и удивила подписчиков

Парикмахер Фарра подстригла волосы клиентке под острым углом и удивила подписчиков

Парикмахер Фарра из Илфорда, Великобритания, необычным способом подстригла волосы клиентке и удивила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом farrahs_beautyx, чей блог насчитывает больше 50 тысяч подписчиков, поделилась видео, на котором она запечатлела необычную технику стрижки волос своей клиентки. Так, стилист расчесала пряди девушки по диагонали и затем начала стричь их под острым углом. На следующих кадрах Фарра продемонстрировала результат стрижки, уложив волосы клиентки в кудри.

«Мой прекрасный клиент был очень доволен результатом», — подписала парикмахер ролик, который набрал более 750 тысяч просмотров.

Многие зрители раскритиковали подобный метод стрижки, о чем они написали в комментариях под публикацией. «Девушка выглядела так, будто ей было больно. Такую стрижку люди делают дома, просто завязывают волосы спереди и обрезают», «Я пытался понять технику», — писали они. В то же время были те подписчики, которые оценили работу Фарры. «Ты все сделала правильно», — высказался один из юзеров.

Ранее жительница Австралии с никнеймом pali.salwa решила осветлить пряди в салоне и осталась с зелеными волосами.