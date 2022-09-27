В Германии высказались о причинах падения давления в «Северном потоке»

Регулятор ФРГ: мы не знаем причину падения давления в «Северном потоке»

Федеральное сетевое агентство ФРГ высказалось о причинах падения давления в газопроводе «Северный поток». В Германии пока не знают, как это могло случиться и выясняют детали. Об этом регулятор сообщил РИА Новости.

«В настоящее время мы не знаем причину падения давления», — подчеркнул представитель ведомства.

При этом, в немецком правительстве допускают диверсию. По словам источников Der Spiegel, целью могло быть создание неопределенности на европейских газовых рынках. В целом случившееся расценивают как целенаправленную атаку на газовую инфраструктуру.

О том же пишет газета Berlingske со ссылкой на Датское энергетическое управление. Издание отметило, что утечки из газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могут быть следствием преднамеренного действия, там «не маленькая трещина, а действительно большая дыра».

Со своей стороны Nord Stream AG констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на данный момент оценить невозможно.