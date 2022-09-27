Блогерша не мыла голову восемь дней и удивила подписчиков результатом

Блогерша Элли Пембс не мыла голову восемь дней и удивила подписчиков результатом

Блогерша Элли Пембс не мыла голову восемь дней и удивила подписчиков результатом. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам пользовательницы сети с никнеймом ellie_pembs, чей блог насчитывает более 67 тысяч подписчиков, она не моет голову больше недели из-за желания улучшить состояние прядей после их осветления. Так, самопровозглашенная «королева сальных волос» запечатлела себя на видео, показав, как выглядят ее волосы на восьмой день без мытья.

Кроме того, она продемонстрировала прическу, которая помогает поддерживать свежий вид ее локонов. В начале блогерша откинула свои волосы назад, расчесала и разделила их на ровный пробор. Затем она собрала свои пряди в конский хвост, зафиксировав резинкой, и снова их разделила на несколько частей. Далее каждую часть волос девушка закрутила в локоны и закрепила их на макушке с помощью маленьких заколок-крабиков.

Один из зрителей раскритиковал ролик Пембс, о чем он написал в комментариях под публикацией. «Весь жир на ваших волосах виден. Девушка, вам пора их помыть», — высказался он. В то же время были и те подписчики, кто удивился подобному методу маскировки немытых прядей. «Как твои волосы до сих пор выглядят такими чистыми? Обычно я выгляжу как гремлин», — поинтересовался юзер.

Ранее в сентябре британский парикмахер Фарра необычным способом подстригла волосы клиентке и удивила подписчиков. Так, стилист расчесала пряди девушки по диагонали и затем начала стричь их под острым углом. На следующих кадрах Фарра продемонстрировала результат стрижки, уложив волосы клиентки в кудри.