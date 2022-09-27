В Совфеде ответили на вопрос о внеочередных заседаниях по новым субъектам России
Совфед не будет проводить внеочередные заседания по вхождению новых субъектов в состав России. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, чьи слова приводит РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что следующее по графику заседание верхней палаты парламента пройдет 4 октября.
«Зачем? Совфед работает по утвержденному Советом Палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября», — сказал парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спасение людей, которые проживают на территориях, где проводятся референдумы, является приоритетом для российского общества.
23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.