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В Совфеде ответили на вопрос о внеочередных заседаниях по новым субъектам России

Клишас заявил, что Совфед не будет проводить внеочередные заседания по новым субъектам РФ
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Артем Соболев / News.ru / Globallookpress.com

Совфед не будет проводить внеочередные заседания по вхождению новых субъектов в состав России. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, чьи слова приводит РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что следующее по графику заседание верхней палаты парламента пройдет 4 октября.

«Зачем? Совфед работает по утвержденному Советом Палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября», — сказал парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что спасение людей, которые проживают на территориях, где проводятся референдумы, является приоритетом для российского общества.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября включительно.

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Никита Абрамов
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