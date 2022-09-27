Умер главный тренер паралимпийской сборной России по футболу

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Барамидзе умер в возрасте 65 лет

Главный тренер паралимпийской сборной России по футболу Автандил Барамидзе умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной смерти специалиста стал инфаркт. «Он был в Сочи, готовил команду к выступлению на летних Играх. Стало плохо с сердцем, его госпитализировали, врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, его не стало», — рассказал подробности произошедшего президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Под руководством Барамидзе сборная России дважды становилась паралимпийским чемпионом, дважды завоевывала серебряные медали и один раз — бронзовые. Кроме того, футболисты одержали четыре победы на чемпионатах мира и выиграли европейское первенство.

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