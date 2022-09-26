Умер чемпион Олимпиады-1952 в составе сборной СССР

Чемпион Олимпийских игр-1952 по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян умер в возрасте 93 лет

Олимпийский чемпион 1952 года по тяжелой атлетике Рафаэль Чимишкян умер в возрасте 93 лет. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) сообщает Национальный олимпийский комитет Грузии.

О причинах смерти Чимишкяна не сообщается. В организации выразили соболезнования семье, родным, близким атлета и всему спортивному сообществу.

Чимишкян в составе сборной СССР завоевал золото на Олимпиаде-1952 в Хельсинки. Кроме того, на его счету две золотые и две серебряные медали чемпионатов мира. Также в активе спортсмена шесть золотых и одна серебряная награда первенств Европы.

5 сентября в возрасте 84 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин.