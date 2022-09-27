В ОКР прокомментировали отъезд синхронистки-чемпионки из страны

В ОКР заявили, что не располагают информацией об отъезде синхронистки Давыдовой из России

В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали отъезд из страны пятикратной чемпионки Игр по синхронному плаванию, генерального секретаря организации Анастасии Давыдовой. Заявление приводится на сайте ОКР.

В комитете сообщили, что не располагают информацией об отъезде Давыдовой из России. «Каких-либо заявлений о формальном сложении с себя полномочий от Генерального секретаря в ОКР не поступало. При необходимости соответствующие решения будут приниматься в соответствии с Уставом Олимпийского комитета России и исключительно на основании проверенных данных», — отметили в организации.

Ранее главный тренер сборной России Татьяна Покровская заявила, что Давыдова покинула страну. «Для меня это неожиданность», — добавила специалист.

В 2012 году спортсменка завершила карьеру и после вошла в президиум Федерации синхронного плавания России. В 2014 году в Москве был открыт Олимпийский центр синхронного плавания имени Давыдовой.

