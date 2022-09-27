Раскрыты причины аномального роста рубля

Инвестиционный стратег Суверов заявил, что рубль растет на ожидании новых западных санкций

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов в беседе с агентством «Прайм» назвал причины аномального роста рубля.

По словам аналитика, отчасти это связано с налоговым периодом, но это не главное. Главным фактором является ожидание западных санкций после проведения референдумов по присоединению некоторых украинских территорий к России.

«Это ускорит дедолларизацию российской экономики и финансовых рынков, спрос на доллар и евро может резко снизиться», — сказал он, добавив, что против доллара играет и сохранение многочисленных валютных ограничений.

При этом существуют факторы против рубля, помимо падения цен на нефть и политических рисков, и прежде всего это потенциальный рост дефицита госбюджета.

Также против рубля могут сыграть возможные валютные интервенции в рамках нового бюджетного правила, которые сейчас обсуждают власти.

Ранее доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что курс рубля в ближайшее время будет лихорадить. По словам эксперта, на данный момент курс рубля зависит в большей степени не от экономических процессов, а от политических шагов. «Мы пока не понимаем, как будут идти боевые действия.