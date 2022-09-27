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«Газпром» пригрозил «Нафтогазу Украины» санкциями

«Газпром» пригрозил «Нафтогазу Украины» санкциями со стороны России

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Действия украинского «Нафтогаза», который инициировал судебное разбирательство в отношении транзита российского газа в Европу, могут обернуться введением санкций против компании со стороны России, пригрозили в «Газпроме».

«Газпром» считает подачу обращения «Нафтогаза Украины» недружественным шагом. В компании допускают, что вскоре у России будут все основания для введения в отношении компании санкционного режима. Это будет означать запрет для «Газпрома» исполнять перед ней обязательства по совершенным сделкам, включая финансовые операции.

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В сентябре «Нафтогаз» анонсировал иск против «Газпрома» за неуплату услуг по транзиту. Он подал прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд.

«Газпром» отверг все требования. Не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться, завил российских газовый монополист.

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Платон Щукин
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