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Экс-постпреда России при ЕС назначили сенатором от Карелии

Глава Карелии наделил полномочиями сенатора бывшего постпреда России при Евросоюзе Чижова

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Бывший постоянный представитель России при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии Владимир Чижов назначен сенатором от Республики Карелия. Соответствующий указ подписал глава региона Артур Парфенчиков, передает ТАСС.

«Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — говорится в документе.

26 сентября президент России Владимир Путин освободил от обязанностей российского постоянного представителя при Европейском союзе Владимира Чижова.

12 сентября постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил о скорой отставке. Он также отметил, что во время своих прощальных визитов «предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать».

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Сергей Истомин
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