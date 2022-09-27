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Шакиру официально обязали предстать перед судом из-за неуплаты налогов

Певицу Шакиру официально обязали предстать перед судом по обвинению в неуплате налогов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Колумбийскую певицу Шакиру официально обязали предстать перед судом по обвинению в неуплате налогов в размере 14,5 миллиона евро. Об этом сообщает Reuters.

В мае испанская прокуратура обвинила исполнительницу в шести преступлениях с двумя отягчающими обстоятельствами, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год.

В тот период артистка проживала в Испании. Согласно испанскому законодательству, если физическое лицо проводит в стране более 183 дней, оно считается законным резидентом и обязано платить налоги с доходов, полученных за границей.

Дата начала слушаний по делу звезды пока неизвестна.

«Распоряжение о привлечении Шакиры к суду является лишь очередным шагом в любом процессе подобного рода. Ситуация не изменилась и все продолжается в обычном режиме. Защита Шакиры выполняет свою работу, представляя свои письменные аргументы в надлежащее время», — сообщили адвокаты исполнительницы.

Ранее испанская прокуратура запросила для певицы более восьми лет тюрьмы и штраф в 23 миллиона евро.

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Анастасия Астахова
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