ЕС подготовит рекомендации по предоставлению убежища гражданам России

В ЕК заявили, что ЕС готовит рекомендации по предоставлению убежища гражданам России

Европейский союз готовит рекомендации по предоставлению убежища гражданам России, уклоняющимся от армии. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, пишет Deutsche Welle.

По его словам, для получения убежища россиянам, бегущим от мобилизации, недостаточно просто приехать на границу — важно подать официальное ходатайство об убежище. В ЕК также отметили, что ситуация с притоком мигрантов в ЕС стабильная.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал предложение выдавать гуманитарные визы россиянам, уклоняющимся от объявленной в России мобилизации. По словам Мишеля, Евросоюз должен предоставлять убежище людям, которые находятся в опасности из-за своих политических убеждений.