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В Запорожской области оценили длительность переходного периода после референдума

Глава Запорожской области: переходный период после референдума может занять до пяти лет

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий оценил длительность переходного периода после референдума о присоединении региона к России. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, процессы интеграции Запорожской области в состав России могут занять до пяти лет, а первые выборы в регионе пройдут спустя год.

«Потом (после присоединения к России — прим. "Ленты.ру") наступает переходный период примерно на год, а может, три, может, даже пять [лет], я уже не знаю, это как проголосует за это Госдума, как будет вынесено решение руководством РФ», — пояснил Балицкий.

Он отметил, что определенного переходного периода потребуют, в частности, такие процессы, как адаптация налогового законодательства и кадастровой земельной системы.

Ранее глава Запорожской области сообщал, что первые итоги голосования на референдуме станут известны около 21:00 во вторник, 27 сентября. Балицкий также уточнил, что финальные результаты станут известны утром 28 сентября.

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Алевтина Запольская
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