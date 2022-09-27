Бастрыкин прибыл в Ижевск для расследования дела о нападении на школу

Глава СКР Бастрыкин прибыл в Ижевск из-за нападения с 17 погибшими на школу №88

Глава Cледственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск в связи с расследованием дела о нападении на школу №88 с 17 погибшими. Об этом во вторник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Председатель СКР возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших. На кадрах видно, как Бастрыкин идет к школе в сопровождении сотрудников ведомства.

Стрельба в ижевской школе № 88 произошла утром 26 сентября. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, уроженец Ижевска Артем Казанцев. Он покончил с собой. В квартире стрелявшего прошли обыски, были изъяты пять мобильных телефонов и компьютер, в котором он сохранил предсмертную записку.