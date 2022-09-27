Япония потребовала извинений от России из-за задержания консула

Япония выразила послу РФ Галузину протест с требованием извинений после задержания консула

Посла России в Токио Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, с требованием получить официальные извинения о задержании во Владивостоке консула Мотоки Тацунори за сбор секретных сведений. Об этом пишет РИА Новости.

«Протест с требованием от России официальных извинений, а также принятия мер, чтобы подобные ситуации не повторялись», — говорится в заявлении МИД Японии. Также в Токио призвали российскую сторону серьезно подойти к этому протесту.

Как заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси, «нет никаких доказательств того, что консул занимался какой-либо незаконной деятельностью». При этом он выразил мнение, что действия российской стороны не соответствовали нормам Венской конвенции.

Сотрудники спецслужбы задержали консула во время получения за деньги данных ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и о влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае. Также отмечается, что Тацунори объявили персоной нон грата.