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Спорт

Тарпищев оценил шансы на возвращение Медведева на первую строку рейтинга ATP

Тарпищев посчитал, что Медведев в этом году не вернется на первое место в рейтинге ATP

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы на возвращение Даниила Медведева на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его слова передает KP.RU.

Тарпищев посчитал, что Медведев в этом году не сможет вернуть статус первой ракетки мира. «Только потому, что он из-за травмы три месяца не играл. Много очков потерял. У нас же очки считаются за последние 12 месяцев. Как раз, когда травма была, это у него окно безочковое», — объяснил он.

Медведев лишился статуса первой ракетки мира 12 сентября. Он опустился на четвертое место в списке лучших теннисистов мира, пропустив вперед испанцев Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля, а также норвежца Каспера Рууда.

Медведев возглавлял рейтинг ATP на протяжении 16 недель с перерывом, что является рекордом среди российских спортсменов.

Дарья Коршунова
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